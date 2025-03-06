Начался радиомарафон, посвящённый запуску областного вещания радиостанции

11:07, 06 марта 2025, ПАИ

В эфире радио «7 НЕБО» в четверг, 6 марта, в 11:00 мск стартовал радиомарафон, посвященный запуску областного вещания радиостанции.

В муниципалитетах Псковской области, включая приграничные, начинается радиовещание «7 НЕБА». В двухчасовом радиомарафоне примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, на прямую связь со студией выйдут главы муниципалитетов, где запускается радиовещание.

Напомним, вопрос о необходимости расширения зоны охвата обсуждался на Псковском международном медиафоруме. Эксперты отмечали важность расширения информационного охвата аудитории в приграничных регионах, в том числе с точки зрения укрепления информационной безопасности в регионе, который граничит со странами НАТО. Глава региона Михаил Ведерников инициировал и активно поддержал процесс расширения вещания радио.

Таким образом, теперь в Псковской области появляется первое местное радио с зоной вещания по всей области, собственным программированием и возможностью разделения контента по пяти крупным зонам.