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Общество

Свыше 400 новых случаев рака молочной железы фиксируется в Псковской области ежегодно

Свыше 400 новых случаев рака молочной железы фиксируется в Псковской области ежегодно. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном онкологическом диспансере.

Фото: Псковский областной онкодиспансер

Псковички сталкиваются с чувством утраты, неудовлетворенности своим телом и снижением самооценки. «В Псковском онкодиспансере применяются современные техники удаления молочной железы, которые позволяют сохранить кожный чехол и сосково-ареолярный комплекс. Это дает возможность установить импланты или эспандеры, что в дальнейшем способствует восстановлению естественного контура груди», – отметили в пресс-службе медучреждения.

Жительницы региона, которым ранее была проведена мастэктомия, рассматривают возможность восстановления груди при условии прохождения комплексного обследования у квалифицированного онкомаммолога. Псковский онкомаммолог Сергей Калиновский оценивает особенности состояния здоровья и предлагает подходящие для восстановления варианты.

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