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Газ провели в дом бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей из Изборска

Газ провели в дом бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей Валентины Крючковой из Изборска по программе догазификации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Ускорить процесс она попросила в феврале, когда вручал ей юбилейную медаль к 80-летию Победы. Коллеги откликнулись: и глава округа, и представители газовой компании, максимально быстро завершили все работы. Уверен, это сделает быт Валентины Михайловны намного комфортнее», – написал глава региона.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России в 2021 году, напомнил Михаил Ведерников. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. На эти цели предоставляется субсидия в размере ста тысяч рублей.

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