Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручил губернатор ветерану труда из Изборска

12:26, 05 февраля 2025, ПАИ

Юбилейную медаль в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов вручил губернатор Михаил Ведерников ветерану труда, бывшей несовершеннолетней узнице Валентине Крючковой в среду, 5 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Валентина Михайловна встретила Михаила Юрьевича как родного.

В годы войны маленькая Валентина с мамой Марией Леонтьевной и старшим братом Алексеем были угнаны в Германию. Они были в трудовом лагере близ города Остероде-ам-Харц в Нижней Саксонии. Жили в холодных бараках с трехъярусными нарами. У маленьких детей немцы регулярно брали кровь для своих раненых солдат. Следы от этих «процедур» остались у Валентины Михайловны до сих пор. Освободили узников в 1945 году.

«По поручению президента вручаю вам медаль», – сказал глава региона.

«Это уважение! Это самое ценное! Я очень вам благодарна!» – поблагодарила бабушка.

Добавим, что Валентина Крючкова собирает куклы. Ещё занимается вышивкой, она вышила около 300 картин и почти всё раздала.

Напомним, медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне учредил президент РФ Владимир Путин своим указом в 2024 году. На её лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы на здание Рейхстага.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.