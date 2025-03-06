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Общество

Медвежонка привезли на содержание в псковский «Птичий дворик»

Медвежонка привезли на подворье «Птичий дворик» в Пскове. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

  • Медвежонка привезли на содержание в псковский «Птичий дворик»
    Фото: скриншот из видео «Птичьего дворика»
  • Медвежонка привезли на содержание в псковский «Птичий дворик»
    Фото: скриншот из видео «Птичьего дворика»
  • Медвежонка привезли на содержание в псковский «Птичий дворик»
    Фото: скриншот из видео «Птичьего дворика»

«Малышу чуть больше месяца, его нашли в Дедовичах. Лесники заготавливали лес и спугнули медведицу. Поэтому она бросила малыша. Они долго ждали, двое суток кормили его молоком из соски, но она так и не вернулась», – сообщили волонтеры.

Условий для содержания опасного зверя у организации нет, поэтому медведя позднее перевезут на биостанцию в Тверскую область. Там медвежонка выходят и отпустят в дикую природу, отметили в «Птичьем дворике».

Напомним, что ранее жители Псковской области спасли медвежат Пуха и Пятачка.

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