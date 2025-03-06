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Псковичей приглашают в планетарий на бесплатные показы фильмов

Псковичей приглашают в планетарий на бесплатные показы фильмов ко Дню космонавтики, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Для показа доступны сразу три полнокупольных фильма. Сеансы состоятся 7-10 апреля в 12:00 и в 13:00 и 11 апреля в 12:00, 13:00 и 14:00.

Фильм «Космическая история России» посвящен приоритетным достижениям науки и техники СССР и РФ в области космонавтики: запуск первого в мире искусственного спутника Земли, первый полет живого существа на околоземную орбиту, первая фотография обратной стороны Луны и первая доставка на Землю образцов лунного грунта, первый самоходный автоматический аппарат на Луне, первый запуск космического аппарата в сторону Венеры, первая посадка на Марс и первый полет человека в космос.

Также можно посмотреть фильм «Прогулка по звездному небу». Он создан, чтобы рассказать о красоте звёздного неба. Зрители совершат кругосветное путешествие по небу Земли, увидят созвездия обоих полюсов и экватора и встретят рассвет под куполом планетария.

Фильм «Галактика и её население» рассказывает о звёздной системе — галактике Млечный Путь, о её форме, размерах и массе, сколько в ней звёзд, какие ещё компоненты входят в её состав, как они взаимодействуют между собой и как это влияет на жизнь на Земле. Зрители узнают о том, что такое пузыри Ферми, пояс Гулда и волна Рэдклиффа.

Обязательна предварительная запись по телефону 33-12-93. Принимаются только коллективные заявки.

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