В шаге от трагедии: в Финском парке дети проверяют лёд на прочность

20:20, 06 марта 2025, ПАИ

В Финском парке дети ходят по тонкому льду на реке, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Подобное развлечение может окончиться трагедией! В текущем году в регионе уже были зафиксированы происшествия с провалами под лёд. К сожалению, в ряде случаев это закончилось гибелью», – отметили в ведомстве.

Также специалисты напоминают, что родителям необходимо рассказывать ребёнку об опасности выхода на тонкий лёд и контролировать, чем он занят в свободное время. Кроме того, увидев детей на льду, следует убедить их уйти с водоёма.

Напомним, что с начала 2025 года из-за выхода на неокрепший лёд в регионе погибли уже четыре человека.