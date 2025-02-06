Четыре человека погибли на водоёмах в Псковской области с начала года

21:33, 06 февраля 2025, ПАИ

Четыре человека погибли на водоёмах в Псковской области с начала года. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский» со ссылкой на данные регионального МЧС.

«Если новогодние каникулы и рождественские праздники у нас прошли без происшествий, без гибели людей на водных объектах, то начиная с третьей декады января эта статистика резко поменялась. На сегодняшний день произошло четыре происшествия с гибелью четырёх человек на водных объектах Псковской области», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский.

Псковичам напомнили, что лёд на водоёмах региона неокрепший, а где-то его вовсе нет. Из-за температурных колебаний толщина не доходит до нужных отметок. На территории всех муниципалитетов области введён запрет выхода на лёд. Нарушителей ждёт штраф: для физических лиц – две тысячи рублей, для юридических – четыре тысячи рублей.

Если же человек стал свидетелем чьей-то беспечности и увидел провалившегося в воду, в первую очередь нужно здраво оценить свои силы, напомнили в ведомстве.

«Если есть возможность помочь, конечно, нужно помочь. Если же такой возможности нет и гражданин понимает, что у него нет достаточных сил, чтобы оказать помощь попавшему в беду, конечно, нужно позвонить в службу спасения. Единый телефон – 112. Аварийно-спасательная служба будет реагировать максимально быстро», – подчеркнул Игорь Зарытовский.

Особое внимание специалисты МЧС призывают уделять детям. Сотрудники ГИМС напоминают, что необходимо объяснить ребёнку опасность выхода на неокрепший лёд.