Работы на аварийном канализационном коллекторе на улице Западной в Пскове завершатся в конце следующей недели

10:53, 07 марта 2025, ПАИ

Работы Горводоканала по купированию аварийной ситуации на канализационном коллекторе на пересечении улиц Западной и Крестки в Пскове подходят к завершению, сообщили ПАИ на предприятии.

Этот крупный узел городской канализации на Завеличье собирает хозяйственно-бытовые стоки с обширного пространства городских и пригородных территорий — от микрорайона Кресты до дальнего Завеличья, Тямши и Неелово. В феврале узел вышел из строя, и канализационные воды начали просачиваться на поверхность.

Причина аварии — повышенный износ трубы канализации, проложенной в 1980-х годах и принимающей на себя все последние годы агрессивные сточные воды от коллектора, канализующего население и промышленные предприятия Псковского района, а также обслуживающего новые спальные микрорайоны дальнего Завеличья и микрорайон «Борисовичи».

На некоторых участках коллектора собственно старая канализационная труба была разрушена в пыль, а просветы сохранившихся участков трубы были забиты смесью песка и бытовых отходов более чем наполовину.

Незамедлительно были начаты работы по устранению аварии. Сейчас подрядчик Горводоканала полностью заменил 96-метровый аварийный участок коллектора на новый трубопровод из полипропилена, прочистил еще 30 метров неповрежденной канализационной трубы из армированного бетона от песка и бытового мусора и начал работы по возведению современных канализационных камер.

Производство работ было осложнено сразу четырьмя дополнительными факторами. Во-первых, замена трубы проводилась на глубине 6-7 метров в сильно обводненных, вязких грунтах. Во-вторых, в непосредственной близости к проложенному в земле старому коллектору в последующие годы был возведен гаражный массив и установлены столбы освещения. Ремонтной бригаде пришлось осуществлять земляные работы так, чтобы не нарушить структурную целостность появившейся инфраструктуры. В-третьих, водоотведение с такой большой территории потребовало современной долговечной пластиковой канализационной трубы большого диаметра. Сложность заключалась в том, что необходимость прокладки больших труб — это крайне редкая ситуация для Пскова. Так, в городе метровый диаметр имеют всего около 3% коллекторов, и дорогостоящая техника для таких работ арендуется, а не держится в постоянном пользовании. Доставка оборудования из Москвы также заняла определенное время. Наконец, на время производства работ пришлось оперативно запустить временный канализационный контур в обход разрушившегося.

К вечеру 5 марта канализационную протечку удалось ликвидировать, направив стоки уже по новой трубе. Таким образом, острая аварийная ситуация была локализована, а завершение всего комплекса ремонтных мероприятий ожидается к концу следующей недели. После этого останется проведение работ по благоустройству затронутой территории.