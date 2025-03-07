Когда бесполезны хондропротекторы, объяснил травматолог из Пскова

15:34, 07 марта 2025, ПАИ

Когда бесполезны хондропротекторы, объяснил врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист рассказал, что при первой стадии артроза иногда достаточно бывает избавиться от лишнего веса, который влияет на состояние коленных и голеностопных суставов. «Если вес не получается сбросить из-за проблем, например, со щитовидной железой, то приходится делать операцию по уменьшению желудка. Но, как правило, люди с лишним весом приходят уже с запущенным артрозом, когда только похудением проблему решить нельзя», – констатировал Ярослав Витовский.

По его словам, артрозы второй стадии успешно лечатся гиалуроновой кислотой и PRP-терапией (введение в пораженный сустав обогащённой тромбоцитами плазмы пациента), на первой стадии достаточно хондропротекторов в виде таблеток или порошков, при третьей стадии артроза хондропротекторы бесполезны, поможет только операция по эндопротезированию.

«Для более молодого возраста в качестве хондропротектора подойдёт глюкозамин, замедляющий разрушение хряща. Когда возникает отечность и болевой синдром, то подойдёт хондроитина сульфат. Можно начать с трёхмесячных курсов приёма препаратов и продолжать принимать их в течение двух лет», – уточнил травматолог.