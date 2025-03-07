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Общество

В преддверии 8 Марта в Доме молодёжи Пскова прошла встреча с участницей СВО

В преддверии 8 Марта в Доме молодежи Пскова в рамках проекта «Диалоги с героями» прошла встреча с участницей СВО Юлией Матанцевой, заместителем командира батальона связи по военно-политической работе 76-й гвардейской дивизии, сообщили ПАИ в комитете по молодежной политике Псковской области.

  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области
  • Встреча с Юлией Матанцевой, участницей СВО
    Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области

Отвечая на вопросы ребят, Юлия Матанцева рассказала, почему стала военнослужащей, куда может пойти учиться девушка, чтобы в будущем стать военнослужащей, какие качества нужно развивать в себе, чтобы быть полезной своей родине.

«Всегда найдутся те, кто скажет, что армия не для девочек. Но я знаю точно – женщины в армии очень важны. Они работают связистами, психологами, занимаются документацией. А наши девочки-медики – это настоящие герои. Солдаты всегда с большим уважением относятся к женщинам в армии», – поделилась Юлия.

«Женщины во все времена стояли плечом к плечу с мужчинами, проявляли мужество и силу духа, защищая свою землю, и помогали верить в будущее нашей страны», – отметила заместитель председателя регионального комитета по молодежной политике Екатерина Тимофеева, подводя итоги встречи.

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