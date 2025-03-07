Волонтёры поздравили женщин соцгородка в Пскове с 8 Марта

16:30, 07 марта 2025, ПАИ

Волонтёры регионального центра 80-летия Победы поздравили женщин соцгородка с 8 Марта, сообщили ПАИ в комитете по молодежной политике Псковской области.

В рамках праздничного концерта, который организовал Городской культурный центр, волонтёры Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пожелали ветеранам и всем присутствующим крепкого здоровья, душевного равновесия и отличного настроения, а также отметили, что они своим примером вдохновляют молодёжь на новые свершения.

«Отдельно мы бы хотели отметить наших дорогих ветеранов – это малолетние узники Великой Отечественной войны, труженицы тыла, дети войны! Несмотря на ваш насыщенный тяжелый жизненный путь, вы смогли сохранить доброе сердце, умение трудиться и побеждать, любить и верить. В преддверии такого важного и светлого праздника от лица Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» примите наши поздравления с теплотой, любовью и уважением», – обратился к присутствующим волонтер центра Никита Вахрушев.

В завершение мероприятия волонтёры подарили малолетним узникам концентрационных лагерей, труженикам тыла и детям войны букеты тюльпанов.