В Псковской области началась подготовка к юбилейной конференции «История, архивы и общество»

17:32, 07 марта 2025, ПАИ

В Псковской области началась подготовка к юбилейной конференции «История, архивы и общество». Об этом на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«К 80-летию Победы мы ведем активную подготовку ежегодной конференции, которая пройдет 17–19 апреля традиционно на базе университета и госархива», – отметила она.

Конференция пройдет уже в 20-й раз и соберет гостей из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.

«Сейчас подготовили рукопись книги «Трагедия и мужество земли Псковской». При содействии военного комиссариата мы также включили в списки тех, кто был призван 23 июня, буквально на следующий день после Великой Отечественной войны, и был направлен на защиту Острова. Это уникальные документы», – сказала Наталья Исакова.

Всего в Псковской области пройдет более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.