Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области началась подготовка к юбилейной конференции «История, архивы и общество»

В Псковской области началась подготовка к юбилейной конференции «История, архивы и общество». Об этом на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«К 80-летию Победы мы ведем активную подготовку ежегодной конференции, которая пройдет 17–19 апреля традиционно на базе университета и госархива», – отметила она.

Конференция пройдет уже в 20-й раз и соберет гостей из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.

«Сейчас подготовили рукопись книги «Трагедия и мужество земли Псковской». При содействии военного комиссариата мы также включили в списки тех, кто был призван 23 июня, буквально на следующий день после Великой Отечественной войны, и был направлен на защиту Острова. Это уникальные документы», – сказала Наталья Исакова.

Всего в Псковской области пройдет более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

Иван Белугин встретился с матерями погибших участников СВО
07 марта 2025

Юрий Ильин – о запуске областного вещания «7 НЕБА»: Будут новости и из Опочки
07 марта 2025

В большую восьмёрку выстроились участники акции в преддверии 8 Марта в Великих Луках
07 марта 2025

Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
07 марта 2025

В Псковской области началась подготовка к юбилейной конференции «История, архивы и общество»

07 марта 2025

Игорь Иванов: Расширение вещания «7 НЕБА» способствует культурному и образовательному обогащению аудитории
07 марта 2025

Михаил Ведерников подсказал идею хорошего подарка для любимых женщин к 8 Марта
07 марта 2025

​О профилактике и лечении болезней суставов говорили в программе «Анамнез». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...