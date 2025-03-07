Более девяти тысяч заявок подали псковичи через приложение «Госуслуги.Дом»

18:32, 07 марта 2025, ПАИ

9 169 заявок в управляющие организации подали жители Псковской области за время работы мобильного приложения «Госуслуги.Дом», в том числе 130 коллективных, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Всего в области зарегистрировано более 31 тысячи пользователей. Приложение работает на базе данных Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас им могут также пользоваться и собственники индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.

Собственники индивидуального жилого дома имеют возможность подавать показания счётчиков, а также заказывать их поверку и оплачивать коммунальные услуги. Они также могут обращаться в ресурсоснабжающие компании по вопросам функционирования приборов учёта и правильности платёжных документов. Кроме того, владельцы могут предоставлять временный доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам.