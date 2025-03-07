Отряд «Ольгинского десанта» помог семьям участников СВО в Пушкиногорском районе

20:49, 07 марта 2025, ПАИ

Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»













«За несколько дней благодаря энтузиазму и молодому задору волонтёров отряда удалось сделать немало полезных дел: оказана помощь музею-заповеднику в расчистке парковых территорий, посёлку – в расчистке прудов, благоустройстве и уборке», – отметила Оксана Филиппова.

Члены отряда оказали помощь семьям участникам СВО и многодетной семье в раскалывании и складировании дров.

«Помогли ребята с дровами и детскому саду «Теремок», и Исской основной школе. Кроме того, порадовали своими концертными номерами проживающих в Доме ветеранов и жителей деревни Исса. Для дошкольников и учащихся района провели мастер-классы и интересные занятия», – подчеркнула глава муниципалитета.

Оксана Филиппова поблагодарила членов отряда за помощь и вручила им благодарственное письмо.