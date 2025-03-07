Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отряд «Ольгинского десанта» помог семьям участников СВО в Пушкиногорском районе

Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе
    Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»
  • Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе
    Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»
  • Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе
    Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»
  • Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе
    Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»
  • Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе
    Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»
  • Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе
    Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»
  • Отряд «Ольгинского десанта» «Старейшина» закончил работу в Пушкиногорском районе
    Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»

«За несколько дней благодаря энтузиазму и молодому задору волонтёров отряда удалось сделать немало полезных дел: оказана помощь музею-заповеднику в расчистке парковых территорий, посёлку – в расчистке прудов, благоустройстве и уборке», – отметила Оксана Филиппова.

Члены отряда оказали помощь семьям участникам СВО и многодетной семье в раскалывании и складировании дров.

«Помогли ребята с дровами и детскому саду «Теремок», и Исской основной школе. Кроме того, порадовали своими концертными номерами проживающих в Доме ветеранов и жителей деревни Исса. Для дошкольников и учащихся района провели мастер-классы и интересные занятия», – подчеркнула глава муниципалитета.

Оксана Филиппова поблагодарила членов отряда за помощь и вручила им благодарственное письмо.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручила Наталья Фёдорова ветеранам
07 марта 2025

С матерями погибших участников СВО встретился Иван Мешков
07 марта 2025

Фотографиями подснежников делятся псковичи
07 марта 2025

Отряд «Ольгинского десанта» помог семьям участников СВО в Пушкиногорском районе
07 марта 2025

Уникальные изделия из растений создаёт жительница Усвятского района
07 марта 2025

Патриарх Кирилл наградил Михаила Ведерникова орденом благоверного князя Даниила Московского
07 марта 2025

Дожди ожидаются на Северо-Западе России в эти выходные
07 марта 2025

Порядка 130 человек обучились в Псковской области на инструкторов первой помощи
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...