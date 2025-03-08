Туристы всё чаще стали зимой путешествовать на Северо-Запад России
Туристы всё чаще стали зимой путешествовать на Северо-Запад России, пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.
В целом по итогам сезона с ноября по март ожидается более 30 млн турпоездок по России. При этом география путешествий растёт, подчеркнули в министерстве. Это 72–74 % от общего числа авиаперелётов.
Кроме того, средняя длительность зимних путешествий по России была четыре дня, так же как и в прошлом году.
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