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Общество

МЧС призвали псковских рыбаков не выходить на лёд

Не выходить на лёд призвали псковских рыбаков в ГУ МЧС России по Псковской области. Обращение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Под воздействием плюсовых температур и яркого солнца лёд на водоёмах становится пористым и непрочным. Выход на такой лёд крайне опасен, поскольку человек рискует сразу провалиться в воду. А выбраться обратно очень сложно – края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела», – отметили в сообщении.

МЧС настоятельно рекомендует отложить подлёдный лов до следующего сезона и не допускать выхода детей на лёд.

За сегодняшний день пожарные и спасатели областной службы спасения многократно реагировали на сообщения о тонущих людях. Трое человек спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков провалились под лёд в Невельском районе. Кроме того, тело утонувшего рыбака обнаружили в Чудском озере.

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