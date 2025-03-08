Рыбак провалился под лёд и погиб на озере в Невельском округе

20:15, 08 марта 2025, ПАИ

Двое рыбаков вышли на лёд на озере Большой Иван недалеко от деревни Даркино в Невельском муниципальном округе. Лёд не выдержал их веса, и оба провалились в холодную воду, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться на берег, а второй утонул. По словам очевидцев, выживший рыбак находится в шоковом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Он ожидает помощи на ближайшей ферме. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что МЧС призвали псковских рыбаков не выходить на лёд.