Два рыбака провалились под лёд на Чудском озере и погибли

20:45, 08 марта 2025, ПАИ

Двое рыбаков, выйдя на лёд Чудского озера, провалились в воду и утонули. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Инцидент произошёл недалеко от деревни Ветвеник Гдовского района. На место происшествия оперативно прибыли водолазы областной службы спасения. После проведения поисковых работ тела погибших были подняты со дна озера и доставлены на берег.

Личности погибших установлены: это мужчины 49 и 79 лет. На месте работают следователи и сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что МЧС призвали псковских рыбаков не выходить на лёд.