Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд

10:28, 09 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд. Соответствующий пост глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Под воздействием плюсовых температур и яркого солнца лёд на водоёмах становится пористым и непрочным. Выход на такой лёд крайне опасен, поскольку человек рискует сразу провалиться в воду. А выбраться обратно очень сложно: края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела», – отметил глава региона.

Спасатели и пожарные уже многократно реагировали на сообщения о тонущих людях, обратил внимание Михаил Ведерников. «К сожалению, легкомыслие и беспечность стали причинами гибели трёх человек», – сообщил губернатор.

В МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют отложить подлёдный лов до следующего сезона и не допускать выхода детей на лёд. В случае если человек стал свидетелем происшествия на льду, нужно звонить по номеру 112.

О происшествиях на льду, которые произошли 8 марта, можно прочитать здесь.