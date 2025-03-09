Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд. Соответствующий пост глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
«Под воздействием плюсовых температур и яркого солнца лёд на водоёмах становится пористым и непрочным. Выход на такой лёд крайне опасен, поскольку человек рискует сразу провалиться в воду. А выбраться обратно очень сложно: края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела», – отметил глава региона.
Спасатели и пожарные уже многократно реагировали на сообщения о тонущих людях, обратил внимание Михаил Ведерников. «К сожалению, легкомыслие и беспечность стали причинами гибели трёх человек», – сообщил губернатор.
В МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют отложить подлёдный лов до следующего сезона и не допускать выхода детей на лёд. В случае если человек стал свидетелем происшествия на льду, нужно звонить по номеру 112.
О происшествиях на льду, которые произошли 8 марта, можно прочитать здесь.
Оперативная группа дежурит в Псковском районе для предотвращения выхода на лёд рыбаков
Жительнице Идрицы вручили благодарность «Народного фронта» за доставку гуманитарного груза на СВО
По болотам, песку и глине: как работают энергетики в Стругокрасненском и Порховском районах