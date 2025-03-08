Трагедия на льду: на озёрах Псковской области за день утонуло семеро рыбаков

21:42, 08 марта 2025, ПАИ

Рыбаки в Псковской области, несмотря на неоднократные предупреждения ГУ МЧС и запрет выхода на лёд, 8 марта продолжали массово выходить на рыбалку. В итоге всего за один день в водоёмах региона погибло cемь человек.

В Гдовском районе, в деревне Островцы, в Чудском озере утонул рыбак 1968 года рождения, провалившийся под лёд.

В Невельском районе, близ деревни Смольники Плисской волости, двое рыбаков провалились под лёд во время рыбалки. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и сотрудники полиции, однако спасательная операция оказалась крайне сложной, спасти одного из рыбаков не удалось.

Там же, в Невельском районе, на озере Большой Иван недалеко от деревни Даркино двое рыбаков вышли на лёд, однако он не выдержал их веса, и оба провалились в холодную воду. Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться на берег, а второй утонул.

Вечером в Гдовском районе на Чудском озере ещё двое рыбаков, выйдя на лёд, провалились в воду и утонули. Инцидент произошёл недалеко от деревни Ветвеник.

В Псковском районе, недалеко от деревни Молгово, рыбак, выйдя на лёд Псковского озера, провалился в воду. На место происшествия оперативно прибыли спасатели областной службы спасения, которые извлекли мужчину из ледяной воды. Несмотря на усилия спасателей и медиков, реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Мужчина скончался на месте.

В Невельском районе, на озере Ловец близ деревни Видусово, рыбак провалился под лёд и утонул. На место происшествия оперативно прибыли спасатели областной службы спасения с водолазной группой, которые провели поисково-спасательные работы. Тело мужчины 1952 года рождения было найдено и поднято со дна озера.

МЧС предупреждает, что под воздействием плюсовых температур и яркого солнца лёд на водоёмах становится пористым и непрочным. Выход на него крайне опасен, поскольку человек рискует сразу провалиться в воду. А выбраться обратно очень сложно: края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела.

ГУ МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует отложить подлёдный лов до следующего сезона, не допускать выхода детей на лёд. Если вы стали свидетелями происшествия или нахождения детей на льду водоёма, звоните по номеру 112.