Северное сияние запечатлели в Плюсском округе
Северное сияние запечатлела жительница Плюсского муниципального округа Юлия Богданова. Об этом пишет газета «Плюсский край».
Фотографии сделаны в деревне Игомель в ночь с 8 на 9 марта.
Ранее сообщалось, что световые столбы запечатлел в Псковском районе астроном-любитель.
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