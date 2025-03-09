Северное сияние запечатлели в Плюсском округе

14:00, 09 марта 2025, ПАИ

Северное сияние запечатлела жительница Плюсского муниципального округа Юлия Богданова. Об этом пишет газета «Плюсский край».

Фотографии сделаны в деревне Игомель в ночь с 8 на 9 марта.

Ранее сообщалось, что световые столбы запечатлел в Псковском районе астроном-любитель.