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Общество

В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Международным женским днём

Вдову ветерана Великой Отечественной войны и войск правопорядка Петра Яковлевича Заруцкого Полину Фёдоровну Каленину поздравили с Международным женским днём росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Офицеры добрыми словами вспомнили Петра Яковлевича, который охранял покой граждан и всегда был примером для молодых военнослужащих», – подчеркнули в ведомстве.

В завершение разговора росгвардейцы поздравили Полину Фёдоровну с праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, всего наилучшего и вручили подарок.

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