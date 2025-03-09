Кинолог объяснил, как собаки могут манипулировать людьми

18:51, 09 марта 2025, ПАИ

Каждый владелец собаки сталкивался с голодным взглядом своего питомца после его еды или просыпался по утру от первого призыва собаки, чтобы отправиться на прогулку. Эти уловки, которые собаки применяют в общении с людьми, хозяева сами формируют и закрепляют у своих животных, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Владимир Голубев отметил, что собаководы порой не замечают, как их питомцы ловко манипулируют их действиями, смотря голодным взглядом, делая виноватый вид или выпрашиваясь на прогулку. Он добавил, что на самом деле собаки не умеют манипулировать и все их хитрости являются результатом одомашнивания человеком. По его словам, собака подаёт определённый сигнал, на который реагирует хозяин, и если тот помогает ей добиться желаемого, она запоминает это и использует в будущем.

По его словам, собаки могут использовать такие приёмы, как «виноватый» или «голодный» взгляд. Если питомец совершает что-то плохое с точки зрения хозяина и сталкивается с его неодобрением или гневом, то жалобные глаза, которые он демонстрирует после этого, не означают, что животное осознало свою вину и больше так не поступит. На самом деле любимец просто пытается подать сигналы примирения, чтобы хозяин снова стал добрым и предсказуемым.

Кинолог также рекомендовал не поддаваться на голодные взгляды, которые питомец бросает из-под стола на тех, кто ест. Если собаке удается регулярно выпросить еду, она начинает понимать, как ей действовать, чтобы получить угощение. Хозяин, который поддерживает такое поведение, будет постоянно попадаться в ловушку голодных глаз своего питомца.

Владимир Голубев напомнил, что у собак не развито абстрактное мышление и они не способны просчитывать свои манипуляторные стратегии. По его словам, их манипуляции представляют собой лишь выученное поведение, которое формируется под влиянием хозяина.

Кроме того, питомцы могут привлекать внимание хозяев с помощью своих лап, отметил он. Например, собака может подойти к хозяину, сидящему за компьютером, и положить лапу или голову на его колени, чтобы попросить поиграть. В этот момент она может требовать внимания из-за скуки или сигнализировать о том, что у неё что-то болит, рассказал президент РКФ.

Он также упомянул другую распространённую ситуацию, когда собака привыкла будить своего хозяина для прогулки, утыкаясь носом в его лицо или руку. Кинолог отметил, что у собак, которым это разрешают, формируется схема: они будят хозяина и затем выходят на прогулку. Поэтому животные продолжают это делать, даже если на самом деле у них нет необходимости сходить в туалет.

Владимир Голубев отметил, что существует множество «уловок», которыми пользуются собаки. По его словам, чаще всего такие уловки формируются собаководами, поскольку они позволяют питомцу вести себя подобным образом и каждый раз одинаково реагируют на его просьбы. Он добавил, что есть владельцы, которые корректируют поведение своих любимцев и всё будет зависеть от хозяина. Кинолог подчеркнул важность понимания того, что именно разрешается питомцу и воспринимается как забавное поведение, а что должно быть запрещено.