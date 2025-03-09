Борис Елкин рассказал псковичам историю Олега Кошевого

21:46, 09 марта 2025, ПАИ

Историю Олега Кошевого, в честь которого названа одна из улиц Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Сотни школьников, студентов, жителей и туристов Пскова прокладывают свой маршрут через улицу Олега Кошевого, носящую имя руководителя подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» города Краснодона в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава города заметил, что, когда началась война, Олегу Кошевому шёл шестнадцатый год. Он трудился на колхозных полях вместе с одноклассниками, помогал раненым в госпитале и выпускал для них сатирическую газету. В 1942 году в Краснодоне начали нелегально создаваться антифашистские группы, одну из которых возглавил Олег Кошевой. Он также был организатором и руководителем многих диверсий «Молодой гвардии» против немецко-фашистских оккупантов.

«Но в январе 1943-го ситуация резко изменилась. Начались массовые аресты, и штаб приказал всем молодогвардейцам покинуть город. Кошевой пытался перейти линию фронта, однако на железнодорожной станции Картушино был пойман, после чего подвергнут допросам и пыткам. Несмотря на жестокие мучения, он остался гордым и непокорённым, не предал своих товарищей и то святое дело, за которое боролся», – отметил Борис Елкин.

Он уточнил, что в феврале того же года Олег Кошевой был расстрелян в Гремучем лесу. За мужество и самоотверженность был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

«История жизни Олега Кошевого – это не только хроника событий минувшего, но и ценный урок на будущее, напоминающий нам о значении стойкости, чести и веры в собственные силы», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что новую рубрику в честь 80-летия Победы запустил Борис Елкин 2 марта. Он знакомит псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.