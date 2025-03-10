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Общество

Увеличение штрафов за перевозку детей без детских кресел поддержал кабмин

Законопроект о почти двукратном увеличении штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров поддержало правительство России. Об этом пишет ТАСС.

Согласно ему, для водителей штраф будет от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических – от ста до 200 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится, что правительство поддержало законопроект с учётом замечания. Там отмечается, что за четыре года – с 2020 по 2024 год – количество ДТП, в которых выявили нарушения перевозки детей, выросло.

Добавим, что сейчас детей младше семи лет нужно перевозить либо в автокресле, либо в автолюльке, а детей от 7 до 11 лет – только на заднем сиденье, пристегнув ремнём безопасности. На детей с 12 лет распространяются взрослые правила перевозки – на переднем или заднем сиденье с использованием ремня безопасности.

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