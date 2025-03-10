Новый ГОСТ запрещает рекламу гостиниц и автосервисов на дорожных знаках

09:46, 10 марта 2025, ПАИ

Росстандарт опубликовал новую версию ГОСТа, определяющую требования к дорожным знакам. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно новому стандарту, вводятся требования к конструкции, цвету и покрытию дорожных знаков. Обязательным стандарт станет с 2026 года, однако регионы могут применять его уже сейчас.

Кроме того, на информационных щитах будет запрещено размещать информацию о мотелях, кемпингах, гостиницах и станциях техобслуживания. Возможность указывать направления к музеям, памятникам и другим достопримечательностям сохранится.

Причины данного запрета не уточняются, однако эксперты предполагают, что это связано с исключением «конфликта интересов», когда частный бизнес рекламирует себя за счёт бюджетных средств. Мнения специалистов относительно нового стандарта разделились.

Глава экспертного центра Probok.net поддерживает запрет, считая, что коммерческая информация отвлекает водителей и что сейчас вся необходимая информация есть в навигаторе.

«Это несвоевременная идея. Когда мы говорим о развитии автомобильного туризма, необходимо упростить дорогу ко всем нужным туристам объектам, включая гостиницы. Указатели как раз и работают на эту задачу. Конечно, у всех есть навигаторы, но не везде есть связь», – отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров АТОР Сергей Ромашкин.

Соответствие знаков ГОСТам контролируется ГИБДД. Нарушения могут повлечь за собой штраф для дорожных организаций до 300 тысяч рублей, в перспективе – до 1 миллиона рублей.