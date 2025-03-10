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Общество

В Псковской стоматологической поликлинике пройдёт день открытых дверей для школьников

26 марта в 14:00 в Псковской городской стоматологической поликлинике пройдет день открытых дверей для выпускников школ, колледжей, желающих поступить в медицинский вуз или колледж. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Участники встречит смогут познакомиться с работой стоматолога и узнать о различных направлениях в стоматологии, современных методах лечения и профилактики стоматологических заболеваний, посмотреть на работу врачей.

Место проведения: Псков, Октябрьский проспект, 29 – отделение взрослой стоматологии. Предварительно необходимо записаться по телефону 8 (8112) 66-77-45.

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