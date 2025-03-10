Военный учебный центр ПсковГУ объявил о новом наборе курсантов

14:52, 10 марта 2025, ПАИ

В Военном учебном центре ПсковГУ стартовал набор на обучение по специальности «сержант». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Для поступления необходимо приехать в корпус ВУЦ (Крестовское шоссе, 2а) с паспортом и получить бланки документов. Набор продлится до 26 марта. Телефон для справок 8 (8112) 201-699 (доб. 680).

Срок обучения для будущих сержантов составляет 2 года. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Военный учебный центр дает возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку.

Всего при государственных университетах в России создано 16 военных учебных центров. В Северо-Западном федеральном округе они также появились в Великом Новгороде и Череповце.