Более 20 рыбаков спасены из воды в Псковской области за минувшие выходные

15:31, 10 марта 2025, ПАИ

Более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасены на озёрах Псковской области за минувшие выходные, 8–9 марта. По данным источника ПАИ, в разных случаях в спасении принимали участие не только службы ГУ МЧС по региону, но и ОД ЧС Псковской области, очевидцы, местные жители или рыбаки, оказавшиеся рядом.

«В частности, сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области совершили более 20 выездов на вызову по провалившимся под лёд людям, спасены трое рыбаков. Во многих случаях оказавшимся в воде любителям зимней рыбалке просто повезло, когда рядом оказались те, кто помог им выбраться; Иначе цифра утонувших могла быть заметно больше», – рассказал источник ПАИ.

Напомним, в Псковской области действует запрет выхода на лёд. Однако некоторые рыбаки его игнорировали. В результате за 8–9 марта на водоёмах региона утонули 8 рыбаков.