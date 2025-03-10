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Происшествия

Более 20 рыбаков спасены из воды в Псковской области за минувшие выходные

Более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасены на озёрах Псковской области за минувшие выходные, 8–9 марта. По данным источника ПАИ, в разных случаях в спасении принимали участие не только службы ГУ МЧС по региону, но и ОД ЧС Псковской области, очевидцы, местные жители или рыбаки, оказавшиеся рядом.

Фото: ПАИ

«В частности, сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области совершили более 20 выездов на вызову по провалившимся под лёд людям, спасены трое рыбаков. Во многих случаях оказавшимся в воде любителям зимней рыбалке просто повезло, когда рядом оказались те, кто помог им выбраться; Иначе цифра утонувших могла быть заметно больше», – рассказал источник ПАИ.

Напомним, в Псковской области действует запрет выхода на лёд. Однако некоторые рыбаки его игнорировали. В результате за 8–9 марта на водоёмах региона утонули 8 рыбаков.

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