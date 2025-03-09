Восемь рыбаков утонули в Псковской области в выходные

18:28, 09 марта 2025, ПАИ

В Псковской области за прошедшие выходные восемь человек погибло в результате утопления в водоёмах Псковского, Гдовского, Невельского и Локнянского районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следователи СУ СК начали процессуальные проверки для выяснения обстоятельств этих происшествий. По предварительным данным, все погибшие отправились на рыбалку и провалились под лёд во время ловли рыбы.

Следователи предупреждают псковичей об опасности выхода на тонкий лёд.

На территории Псковской области установилась положительная температура, что вызвало таяние ледяного покрова на водоёмах. В связи с этим выход на лёд строго запрещён. Тем не менее некоторые люди игнорируют меры предосторожности и выходят на тонкий лёд, подвергая свою жизнь серьёзной опасности, подчеркнули в пресс-службе.

Региональное следственное управление напоминает, что для предотвращения трагедий на воде важно соблюдать меры безопасности и не выходить на тонкий подтаявший лёд.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников также призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд. О происшествиях на льду, которые произошли 8 марта, можно прочитать здесь.