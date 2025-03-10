Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До конца марта в Псковской области отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций

До конца марта в Псковской области отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций. Об этом сообщила председатель регионального комитета юстиции Марина Чамкина на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства.

До конца марта в Псковской области отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В 2024 году из-за увеличения рассматриваемых мировыми судьями дел (с 2016 года количество дел увеличилось более чем в 2,5 раза) была увеличена численность помощников мировых судей. С декабря 2024 года в каждом аппарате мирового судьи Пскова, а также на двух участках в Великих Луках и в аппарате мировых судей Псковского и Печорского районов работают помощники. Также с 1 апреля появятся помощники на одном участке в Великих Луках и у мирового судьи Порховского района, отметила Марина Чамкина.

Кроме того, в конце 2024 года начал свою работу центр обеспечения деятельности мировых судей, специализирующийся на решении вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением мировых судей и их аппаратов.

Также с лета 2024 года сотрудники аппаратов мировых судей участвуют в обучающих семинарах. В 2025 году эта работа будет продолжена во взаимодействии с Корпоративной академией Правительства Псковской области, отметила председатель комитета юстиции.

Она также сообщила, что в 2025 году работа в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния будет посвящена передаче органам местного самоуправления полномочий в сфере ЗАГС. «Закон вступил в силу с 1 марта, и до конца месяца отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций», – рассказала Марина Чамкина.

При этом передача осуществляется при тесном взаимодействии с местными администрациями и управлением Федеральной налоговой службы. При передаче полномочий все сотрудники отделов ЗАГС комитета сохранят работу и перейдут на муниципальную службу в органы МСУ. Местонахождение органов ЗАГС и доступность услуг для населения не изменится, пояснила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

До конца марта в Псковской области отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций
10 марта 2025

Более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам в 2024 году
10 марта 2025

Вопросы развития регионального госархива обсудил Михаил Ведерников с Мариной Чамкиной
10 марта 2025

Псковичи могут пройти диспансеризацию и профосмотр в отделении профилактики городской поликлиники
10 марта 2025

Директор медцентра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
10 марта 2025

Псковичка участвует в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025»
10 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
10 марта 2025

Абдулазиз Шихабидов назначен командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...