До конца марта в Псковской области отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций

23:55, 10 марта 2025, ПАИ

До конца марта в Псковской области отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций. Об этом сообщила председатель регионального комитета юстиции Марина Чамкина на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства.

В 2024 году из-за увеличения рассматриваемых мировыми судьями дел (с 2016 года количество дел увеличилось более чем в 2,5 раза) была увеличена численность помощников мировых судей. С декабря 2024 года в каждом аппарате мирового судьи Пскова, а также на двух участках в Великих Луках и в аппарате мировых судей Псковского и Печорского районов работают помощники. Также с 1 апреля появятся помощники на одном участке в Великих Луках и у мирового судьи Порховского района, отметила Марина Чамкина.

Кроме того, в конце 2024 года начал свою работу центр обеспечения деятельности мировых судей, специализирующийся на решении вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением мировых судей и их аппаратов.

Также с лета 2024 года сотрудники аппаратов мировых судей участвуют в обучающих семинарах. В 2025 году эта работа будет продолжена во взаимодействии с Корпоративной академией Правительства Псковской области, отметила председатель комитета юстиции.

Она также сообщила, что в 2025 году работа в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния будет посвящена передаче органам местного самоуправления полномочий в сфере ЗАГС. «Закон вступил в силу с 1 марта, и до конца месяца отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций», – рассказала Марина Чамкина.

При этом передача осуществляется при тесном взаимодействии с местными администрациями и управлением Федеральной налоговой службы. При передаче полномочий все сотрудники отделов ЗАГС комитета сохранят работу и перейдут на муниципальную службу в органы МСУ. Местонахождение органов ЗАГС и доступность услуг для населения не изменится, пояснила она.