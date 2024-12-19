Регистрировать браки и рождение детей с марта следующего года будут муниципалитеты

11:38, 19 декабря 2024, ПАИ

Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов Псковской области наделены полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния – соответствующая юридическая норма теперь закреплена в областном законодательстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно закону, принятому депутатами областного Собрания на 40-й сессии, речь идёт о регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, усыновления или удочерения, установлении отцовства и перемене имени.

Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий будет осуществляться за счёт субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета. В 2025 году на эти цели предусмотрено более 43 млн рублей: почти 40 млн – федеральные средства и 3,3 млн – региональные.

Кроме того, органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий передаются в безвозмездное пользование находящиеся в государственной собственности Псковской области объекты недвижимого имущества, в том числе здание ЗАГС на улице Детской в Пскове.

Организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния будет осуществлять комитет юстиции Псковской области.

Передача полномочий на муниципальный уровень позволит оптимизировать расходы, а также оперативно корректировать режим работы органа ЗАГС с учётом специфики деятельности муниципалитета. Кроме того, планируется повысить вовлечённость работников органов ЗАГС в общественную жизнь муниципалитетов путём организации мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей (День любви, семьи и верности, День защиты детей, День пожилого человека, День матери).

Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2025 года. Со дня вступления в силу закона и до 31 марта устанавливается организационный переходный период.