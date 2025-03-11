При посадке в поезда детям больше не потребуется предъявлять справку из школы
При посадке в поезда АО «ФПК» детям больше не потребуется предъявлять справку из школы, сообщает компания.
Новые правила вступили в силу после установления Правительством РФ круглогодичной льготы для проезда детей – граждан РФ от 10 до 18 лет. Теперь при посадке в поезда дальнего следования необходимо предоставить только свидетельство о рождении или паспорт (для детей старше 14 лет).
Льготой можно воспользоваться на всей территории РФ, в том числе в сообщении с Калининградской областью.
Скидка в размере 50 % от взрослого тарифа предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих во внутрироссийском сообщении (кроме скоростных), а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава.
В купейных вагонах двухэтажных поездов цена билета для детей будет сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкартном вагоне.
Льготой могут воспользоваться все дети от 10 до 18 лет – граждане РФ независимо от формы обучения.
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