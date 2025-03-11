До +9 градусов ожидается в Псковской области 12 марта
12 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -3...+2 градуса, днём +4...+9 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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