Псковские ветераны СВО – об участии в Кубке защитников Отечества: Будем делать всё возможное для нашей победы

11:45, 11 марта 2025, ПАИ

Псковские ветераны СВО представят регион на первом Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта. Участники от региона усердно готовятся, чтобы выступить на соревнованиях в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта. О так, как проходят тренировки, рассказал телеканал «Первый Псковский».

Соревнования соберут 300 участников из 60 регионов страны. Честь Псковской области будут представлять четыре спортсмена: три горнолыжника и один биатлонист. Участник СВО, тренер Иван Портнов рассказал, что на соревнованиях нужно показать возможности каждого участника. Ветераны интенсивно готовятся, проводя по пять часов тренировок несколько дней в неделю, подчеркнул он.

Одним из участников соревнований станет ветеран СВО Дмитрий Кофанов. В списке его боевых наград есть орден «За заслуги перед Отечеством», орден Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые отличия». Теперь он нацелен на спортивные награды. «Стремиться нужно к лучшему результату, к победе. Будем делать все возможное!» – поделился своими намерениями ветеран СВО.

Кроме того, за победу поборется еще один псковский ветеран СВО Максим Кашков. «Ребята принимают участие серьезные. Мы не должны подвести наш регион. Все для этого сделаем!» – подчеркнул он.