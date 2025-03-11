Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Маленькую медведицу-сироту из псковского «Птичьего дворика» отправили на биостанцию в Тверскую область

Маленькую медведицу из подворья «Птичий дворик» в Псковской области отправили на биостанцию в Тверскую область. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 11 марта, медведицу передали на биостанцию «Чистый лес», где занимаются выхаживанием, выращиванием и подготовкой к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот. Их выпускают в естественную среду обитания и следят за адаптацией в природе, отметили в подворье.

За день медведица выпивала около 1,2 литра коровьего молока, рассказали волонтеры.

«Мы знаем, что многие хотели бы увидеть это чудо, но, увы, малышке нельзя привыкать к людям, поэтому она содержалась в карантине. Держим кулачки за эту очень характерную девчушку. Мы очень рады, что смогли передать её в надежные руки», – подчеркнули в подворье.

Ранее сообщалось, что медведицу, которой чуть больше месяца, нашли лесники в Дедовичах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 марта 2025

Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
11 марта 2025

На выставке в Доме ремёсел новгородцы покажут псковичам лучшие работы своих мастеров
11 марта 2025

Участники межрегионального автопробега в честь 80-летия Победы посетили Великие Луки
11 марта 2025

Псковских рыбаков предупредили об опасности выхода на лёд
11 марта 2025

Маленькую медведицу-сироту из псковского «Птичьего дворика» отправили на биостанцию в Тверскую область
11 марта 2025

Анастасия Повторейко: Закон о местном самоуправлении позволит быстрее и качественнее решать волнующие граждан вопросы
11 марта 2025

Дети объединили Псковскую область и Крым телемостом
11 марта 2025

Воины 76-й гвардейской дивизии отрабатывают десантирование

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...