До ста тысяч рублей смогут получить псковичи в конкурсе патриотических проектов

14:57, 11 марта 2025, ПАИ

Жителей Псковской области пригласили поучаствовать в региональном конкурсе молодежных инициатив в сфере патриотического воспитания. Отбор стартует 17 марта, сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Участниками могут стать жители Псковской области от 18 до 35 лет.

Отбор проектов направлен на достижение целей по направлениям: патриотическое воспитание детей и молодежи, организация поисковых экспедиций, сохранение исторической памяти, благоустройство воинских захоронений, мемориалов, обелисков.

Добавим, что проекты-победители получат до ста тысяч рублей на реализацию.