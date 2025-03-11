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Общество

До ста тысяч рублей смогут получить псковичи в конкурсе патриотических проектов

Жителей Псковской области пригласили поучаствовать в региональном конкурсе молодежных инициатив в сфере патриотического воспитания. Отбор стартует 17 марта, сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Жителей Псковской области пригласили поучаствовать в региональном конкурсе молодежных инициатив в сфере патриотического воспитания. Иллюстрация комитета по молодёжной политике Псковской области

Участниками могут стать жители Псковской области от 18 до 35 лет.

Отбор проектов направлен на достижение целей по направлениям: патриотическое воспитание детей и молодежи, организация поисковых экспедиций, сохранение исторической памяти, благоустройство воинских захоронений, мемориалов, обелисков.

Добавим, что проекты-победители получат до ста тысяч рублей на реализацию.

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