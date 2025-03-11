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Общество

Школьник из Новосокольников стал призёром Международной олимпиады по промышленному программированию

11-классник Артем Мусатенко из Новосокольников стал призёром первой в России олимпиады по промышленной разработке PROD среди школьников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

11-классник Артем Мусатенко из Новосокольников стал призёром первой в России олимпиады по промышленной разработке PROD среди школьников. Фото из официального телеграм-канала Псковской области

Участниками олимпиады стали свыше четырёх тысяч старшеклассников из России, Белоруссии и еще 22 стран, в том числе Великобритании, Германии, Франции, Канады, Китая и Перу.

Финалисты представили разработки IT-продуктов. Среди них: платформа для проведения соревнований по анализу данных, проект по созданию программ лояльности для партнеров банка, сервис для обмена книгами, подбора фильмов, бронирования коворкингов, платформа для поиска менторов.

Победителями олимпиады стали 17 школьников из России и Белоруссии, которые получили грант 100 % на обучение в Центральном университете, скидку до 90 % на совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центрального университета, а также шанс упрощенно пройти отбор на стажировку в одном из банков.

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