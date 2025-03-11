Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Централизованная библиотечная система Пскова победила в конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

Централизованная библиотечная система Пскова стала одним из победителей VII Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Централизованная библиотечная система Пскова победила в конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Фото из официального телеграм-канала Псковской области

Победа была одержана благодаря успешной реализации проекта «Книжная яблоня», который был высоко оценен экспертами. Конкурс, направленный на выявление и поддержку лучших практик в сфере межнациональных отношений, собрал 573 заявки из 68 регионов России.

Победители, в том числе Централизованная библиотечная система Пскова, будут приглашены на VI Общественную конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», где смогут представить свои проекты широкой аудитории специалистов и экспертов. Кроме того, лучшие проекты конкурса будут опубликованы в итоговом методическом сборнике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 марта 2025

Псковские судебные приставы осуществили принудительный привод подсудимого в Мончегорский горсуд Мурманской области
11 марта 2025

Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы – 2025» объединит молодежь из России и Белоруссии
11 марта 2025

Более 100 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ
11 марта 2025

Более 6600 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
11 марта 2025

Возможности участия ветеранов СВО в программах поддержки сельскохозяйственных инициатив обсудили в Пскове
11 марта 2025

Жители Псковской области смогут принять участие в акции «Диктант Победы»
11 марта 2025

Андрей Ключко: Программа «Герои земли Псковской» даст ветеранам СВО возможность получить все необходимые управленческие навыки
11 марта 2025

Медаль «За боевые заслуги» обнаружили на улице Себежа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...