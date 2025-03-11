Централизованная библиотечная система Пскова победила в конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

17:18, 11 марта 2025, ПАИ

Централизованная библиотечная система Пскова стала одним из победителей VII Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Победа была одержана благодаря успешной реализации проекта «Книжная яблоня», который был высоко оценен экспертами. Конкурс, направленный на выявление и поддержку лучших практик в сфере межнациональных отношений, собрал 573 заявки из 68 регионов России.

Победители, в том числе Централизованная библиотечная система Пскова, будут приглашены на VI Общественную конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», где смогут представить свои проекты широкой аудитории специалистов и экспертов. Кроме того, лучшие проекты конкурса будут опубликованы в итоговом методическом сборнике.