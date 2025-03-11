Более 60 социальных контрактов заключили участники СВО и члены их семей в Псковской области

21:38, 11 марта 2025, ПАИ

62 социальных контракта на сумму более 11 миллионов рублей заключили участники специальной военной операции и члены их семей с начала СВО. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева в коллегии по вопросу трудоустройства и профессиональной ориентации участников специальной военной операции сегодня, 11 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди них 24 социальных контракта – это поиск работы, 27 – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а восемь направлены на преодоление трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в этом году начали вести отдельный учёт заключённых социальных контрактов с участниками СВО, которые вернулись в гражданскую жизнь. В 2025 году заключено четыре социальных контракта: один – на место работы в Великих Луках, один – на поиск работы в Плюсском районе, один – на поиск работы в Островском районе, один – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в Себежском районе, отметила Татьяна Николаева.

«Если человек получил социальный контракт, но принял решение заключить контракт с вооружёнными силами и уйти на СВО, то это является уважительной причиной для расторжения социального контракта. В этом случае средства не возвращаются», – добавила заместитель председатель комитета.

Добавим, что социальный контракт можно заключить по четырём направлениям: на поиск работы, открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства и на преодоление трудной жизненной ситуации.