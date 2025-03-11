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Общество

Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области

Заседание коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове по вопросу трудоустройства ветеранов специальной военной операции проходит в правительстве региона сегодня, 11 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсуждают в правительстве Псковской области
    Фото: ПАИ

Участники обсуждают вопросы, касающиеся мероприятий для эффективного трудоустройства ветеранов СВО и членов их семей, а также сложностей, с которыми сталкиваются ветераны СВО в процессе трудоустройства. Кроме того, присутствующие затронут меры поддержки участников СВО и ряд других вопросов.

«Вопрос носит комплексный характер, потому что ситуация у всех ветеранов разная. Кому-то потребуется переобучение, а только затем трудоустройство. Но есть люди, которые детально не представляют, чем будут заниматься в гражданской жизни. Здесь потребуется и профессиональная ориентация, и обучение, и стажировки, и трудоустройство», – сказал Александр Хлопков.

В заседании коллегии принимают участие руководители региональных управлений федеральных органов государственной власти и руководители профильных органов государственной власти Псковской области. Также в режиме ВКС участвуют руководители районных центров занятости населения Псковской области.

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