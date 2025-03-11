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Общество

В Пскове продолжается реализация программы социальной догазификации частных домов

​ В Пскове продолжается реализация программы социальной догазификации частных домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В январе было выполнено 25 пусков газа на улицах Муйжеля, Красногорской, Лиственной, Средней, Доценко, Трояновского, Железнодорожной, Фомина, Паровозной, Фигера, Алексеева, Силово-Медведово, Старотекстильной, Ижорского Батальона, Северной, Терехово, а также в переулках Лёни Голикова, 3-м Бутырском и 6-м Шабаново.

В администрации напомнили, что льготные категории граждан могут получить субсидию на догазификацию. С подробностями можно ознакомиться по ссылке, а также в комитете по социальной защите Псковской области: телефон (+7 8112) 29-99-98.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысячи домовладений в Псковской области уже подключили к газу в рамках догазификации.

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