День работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России

07:28, 12 марта 2025, ПАИ

Ежегодно 12 марта в России отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, пишет calend.ru.

Дата этого праздника выбрана не случайно: именно 12 марта 1879 года российский император Александр II подписал указ о создании тюремного департамента, который положил начало формированию единой государственной системы исполнения наказаний в стране.

Исторически, одним из первых законодательных актов, касающихся наказаний, стали «Судебники» 1497 и 1550 годов. Эти документы свидетельствовали о том, что наказания становились все более жестокими и устрашающими для населения, а система штрафов была заменена смертной казнью.

Создание единой государственной системы управления местами лишения свободы началось в начале XIX века. В 1802 году в составе Министерства внутренних дел Российской империи была учреждена 4-я экспедиция, которая занималась вопросами тюремного управления. В 1879 году в рамках МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), в состав которого вошла Тюремная инспекция, ответственной за разработку законодательных проектов, проведение ревизий мест заключения и руководство их деятельностью.

В 1922 году в структуре Наркомата внутренних дел РСФСР появилось Главное управление местами заключения. В середине 1950-х годов исправительно-трудовые учреждения были переданы в подчинение Министерства юстиции, а затем — Министерства внутренних дел.

На протяжении долгого времени уголовно-исполнительная система находилась под контролем МВД, но с переходом к демократическим формам управления и реформированием государственной системы было решено передать её в ведение Министерства юстиции.

В настоящее время Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), подведомственной Минюсту России, осуществляется исполнение наказаний и содержание под стражей подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. На территории субъектов Российской Федерации созданы территориальные органы уголовно-исполнительной системы. В состав УИС России входят более тысячи учреждений, включая исправительные и воспитательные колонии, колонии-поселения, тюрьмы, исправительные центры и следственные изоляторы.