Горводоканал ликвидирует последствия утечки из системы водоснабжения на набережной реки Великой в Пскове
Псковский горводоканал устранил утечку питьевой воды из водовода на набережной реки Великой – в месте соединения с улицей Профсоюзной – и приступает к укладке новой трубы. Завершение всего комплекса работ ожидается в первой декаде апреля, сообщили ПАИ на предприятии.
В конце февраля часть набережной реки Великой у улицы Профсоюзной оказалась подтопленной. Горводоканал обнаружил износ старой трубы водоснабжения, и предприятие временно отключило магистральный водовод на этом участке.
-
Фото: Горводоканал Пскова
-
Фото: Горводоканал Пскова
-
Фото: Горводоканал Пскова
-
Фото: Горводоканал Пскова
-
Фото: Горводоканал Пскова
Водовод был построен в 1974 году с применением чугунных труб, но 55-метровый участок на пересечении с Профсоюзной оказался выполнен из стали. Полвека службы оказались сверхнормативным сроком для стальной конструкции. Под влиянием агрессивной среды, способствующей усиленной коррозии металла, небольшой отрезок стальной трубы проржавел практически на 100% и утратил герметичность.
Минимальным по затратам ресурсов мог бы стать точечный ремонт, но, взвесив все обстоятельства, горводоканал принял решение провести комплексные ремонтные мероприятия и заменить стальную трубу целиком. Во-первых, поскольку стальная часть на всем протяжении трубы объективно износилась, то возникновение новых протечек – лишь вопрос времени. Во-вторых, водовод является важной питьевой артерией Пскова, обеспечивающей центральный район города и значительную часть Запсковья. Наконец, этот участок водовода лежит практически под ногами жителей и гостей Пскова, гуляющих по набережной – одному из самых популярных городских пешеходных маршрутов. Учитывая все факторы, горводоканал отказался от идеи точечного ремонта и решил заменить весь 55-метровый участок на современную полимерную трубу.
Для осуществления ремонтных работ водоток был перекрыт временной заглушкой, а подача питьевой воды абонентам горводоканала сохранена благодаря закольцованности этого контура водоснабжения.
Изношенный участок водовода извлекли из-под земли, параллельно на место доставили сегменты новой полимерной трубы. Сейчас осуществляется их сварка. Работы по присоединению отрезка новой трубы к водоводу завершатся на следующей неделе, еще около двух недель потребуется для благоустройства территории.
Горводоканал также уведомляет жителей и гостей города, что на весь срок производства работ этот аварийный участок на набережной реки Великой будет не доступен для прохода граждан.
Очередной Псковский форум ТИК будет посвящён цифровой трансформации избирательного процесса – Игорь Сопов
Горводоканал ликвидирует последствия утечки из системы водоснабжения на набережной реки Великой в Пскове
В Дедовичском округе проходят работы по оканавливанию затопленных территорий в посёлке Пионерный