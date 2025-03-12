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Общество

Горводоканал ликвидирует последствия утечки из системы водоснабжения на набережной реки Великой в Пскове

Псковский горводоканал устранил утечку питьевой воды из водовода на набережной реки Великой – в месте соединения с улицей Профсоюзной – и приступает к укладке новой трубы. Завершение всего комплекса работ ожидается в первой декаде апреля, сообщили ПАИ на предприятии.

В конце февраля часть набережной реки Великой у улицы Профсоюзной оказалась подтопленной. Горводоканал обнаружил износ старой трубы водоснабжения, и предприятие временно отключило магистральный водовод на этом участке.

  • Горводоканал ликвидирует последствия утечки из системы водоснабжения на набережной реки Великой
    Фото: Горводоканал Пскова
  • Горводоканал ликвидирует последствия утечки из системы водоснабжения на набережной реки Великой
    Фото: Горводоканал Пскова
  • Горводоканал ликвидирует последствия утечки из системы водоснабжения на набережной реки Великой
    Фото: Горводоканал Пскова
  • Горводоканал ликвидирует последствия утечки из системы водоснабжения на набережной реки Великой
    Фото: Горводоканал Пскова
  • Горводоканал ликвидирует последствия утечки из системы водоснабжения на набережной реки Великой
    Фото: Горводоканал Пскова

Водовод был построен в 1974 году с применением чугунных труб, но 55-метровый участок на пересечении с Профсоюзной оказался выполнен из стали. Полвека службы оказались сверхнормативным сроком для стальной конструкции. Под влиянием агрессивной среды, способствующей усиленной коррозии металла, небольшой отрезок стальной трубы проржавел практически на 100% и утратил герметичность.

Минимальным по затратам ресурсов мог бы стать точечный ремонт, но, взвесив все обстоятельства, горводоканал принял решение провести комплексные ремонтные мероприятия и заменить стальную трубу целиком. Во-первых, поскольку стальная часть на всем протяжении трубы объективно износилась, то возникновение новых протечек – лишь вопрос времени. Во-вторых, водовод является важной питьевой артерией Пскова, обеспечивающей центральный район города и значительную часть Запсковья. Наконец, этот участок водовода лежит практически под ногами жителей и гостей Пскова, гуляющих по набережной – одному из самых популярных городских пешеходных маршрутов. Учитывая все факторы, горводоканал отказался от идеи точечного ремонта и решил заменить весь 55-метровый участок на современную полимерную трубу.

Для осуществления ремонтных работ водоток был перекрыт временной заглушкой, а подача питьевой воды абонентам горводоканала сохранена благодаря закольцованности этого контура водоснабжения.

Изношенный участок водовода извлекли из-под земли, параллельно на место доставили сегменты новой полимерной трубы. Сейчас осуществляется их сварка. Работы по присоединению отрезка новой трубы к водоводу завершатся на следующей неделе, еще около двух недель потребуется для благоустройства территории.

Горводоканал также уведомляет жителей и гостей города, что на весь срок производства работ этот аварийный участок на набережной реки Великой будет не доступен для прохода граждан.

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