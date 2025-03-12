Братское захоронение в деревне Ершово Псковского района готовят к установке Вечного огня

10:23, 12 марта 2025, ПАИ

Братское захоронение в деревне Ершово Псковского района готовят к установке Вечного огня, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Один из крупнейших в Псковском районе мемориалов в честь воинов-освободителей – братское захоронение в деревне Ершово. Приведение его в порядок – наша важная задача при подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь в рамках всероссийской акции компании «Газпром» «Храним огонь Победы» появится Вечный огонь – символ памяти о жертвах самой страшной войны в мировой истории», – отметила Наталья Фёдорова.

Необходимые для подведения трубопроводного газа коммуникации газовики уже подготовили. Заказано и ожидается поставка оборудования для установки Вечного огня, уточнила она.

«Мы заботимся о том, чтобы благоустройство этого памятного места было соответствующим. В первую очередь внимания требует центральный обелиск – специалисты проведут укрепление основания. Будет выполнен и косметический ремонт подножий мемориальных плит», – рассказала глава муниципалитета.

Для благоустройства задействованы все силы – шефских организаций, администрации района, сельского поселения Ершовская волость и местного ТОС. На сегодняшний день на объекте проведен спил деревьев, чтобы не допустить повреждения монумента ветками при непогоде, объяснила Наталья Фёдорова.

«До Дня Победы основные работы в Ершово будут завершены. На других воинских захоронениях Псковского района также будут проведены ремонты и благоустройство в преддверии юбилейной даты», – заключила она.