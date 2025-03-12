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Пскович отправится в тюрьму за кражу оставленного около Мирожского монастыря велосипеда

Пскович отправится в тюрьму за кражу велосипеда около Мирожского монастыря, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Пскович отправится в тюрьму за кражу оставленного около Мирожского монастыря велосипеда. Фото: ПАИ

Установлено, что 18 августа 2024 года 48-летний мужчина находился у Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря. Пока никто за ним не наблюдал, пскович подошел к припаркованному у скамейки вблизи монастыря велосипеду марки Pride стоимостью почти 32 тысячи рублей. К велосипеду также были прикреплены внутрирамная сумка, две велосипедные сумки на руль (фидбэк), две навилочные сумки, нарамная сумка с портативным зарядным устройством и беспроводная портативная колонка.

Мужчина покатил велосипед с места парковки, тем самым украв его. Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив владельцу велосипеда ущерб на сумму более 46 тысяч рублей.

В суде он признал вину в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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