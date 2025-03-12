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О погоде и аномалиях поговорят на «Серебряном дожде»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 12 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Тала Нещадимова. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Можно ли назвать минувшую зиму аномально тёплой? Ждать ли в этом году полноценный ледоход? Какими будут весна и лето 2025 года? Насколько уникальны и как объясняются такие явления, как мартовская гроза, повсеместное распространение северного сияния и смерчи на территории Псковской области?

Об этом и многом другом можно будет послушать в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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