О погоде и аномалиях поговорят на «Серебряном дожде»

11:21, 12 марта 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 12 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Можно ли назвать минувшую зиму аномально тёплой? Ждать ли в этом году полноценный ледоход? Какими будут весна и лето 2025 года? Насколько уникальны и как объясняются такие явления, как мартовская гроза, повсеместное распространение северного сияния и смерчи на территории Псковской области?

Об этом и многом другом можно будет послушать в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».