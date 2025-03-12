В деревне Ногино Островского района началось строительство внутрипоселкового газопровода

12:42, 12 марта 2025, ПАИ

Строительство внутрипоселкового газопровода в деревне Ногино Островского района протяженностью 0,7 км началось в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новый газопровод создаст возможность газификации 14 домовладений.

Напомним, для газификации Островского района в феврале 2024 года завершили строительство межпоселкового газопровода от ГРС № 23 «Остров» – деревня Ногино – деревня Шенихово Островского района протяженностью 3,4 км. Для обеспечения надежного газоснабжения установлено два пункта редуцирования газа.