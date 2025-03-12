Исторический факультет ПсковГУ объявил о наборе в археологический кружок

13:02, 12 марта 2025, ПАИ

Исторический факультет ПсковГУ объявил о наборе в археологический кружок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Здесь, среди единомышленников, вы обретете не только знания, но и друзей, разделяющих вашу страсть. В нашем кружке вы узнаете о прошлом нашего края, освоите методы датировки и анализа находок и сможете принять участие в реальных археологических раскопках», – отметили на факультете.

Организационное собрание состоится 19 марта в 17:30 на базе Археологического центра Псковской области (улица Герцена, 1/1).